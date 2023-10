Una vergogna bella e buona, frutto della vocazione autoritaria di un governo i cui politici sono alleati della peggiore destra europea. Una raccolta di firme per l'apertura di una pratica a tutela ...Ma per capire dove sia andata a infrangersi l'onda, basta ricordare la sorte toccata ai ...dei nemici immaginari e delle fortezze Bastiani dove si costruisce lo scenario dell'dei ...

Assalto sovranista alla giudice che ha dato ragione ai migranti: dal Csm condanna agli attacchi di Meloni Globalist.it

Ecco perché fallirà l'assalto sovranista all'Unione europea Strisciarossa

Una raccolta di firme per l'apertura di una pratica a tutela della giudice di Catania Iolanda Apostolico, finita nella bufera per non aver confermato il trattenimento di tre migranti richiedenti asilo ...Al Mef, di sponda con palazzo Chigi, sono intenzionati a catechizzare deputati e senatori sulla presentazione di pochi e circostanziati emendamenti alla Legge di bilancio per scongiurare il rodeo dell ...