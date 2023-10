Arzano | rubano in casa di due carabinieri | arrestato ladro “sfortunato”

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Non sapevano di essere finiti nella“sbagliata”. Tre topi di appartamento adsono stati sorpresi in azione da padre e figlio, entrambi. Uno dei malviventi è finito in manette.indi dueun topo di appartamento Teatro della vicenda è. Un brigadiere dell’arma deiin L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.