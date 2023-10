Arsenal | pronto l'assalto a un giocatore di Guardiola

Notizia fresca giunta in redazione: L’Arsenal potrebbe essere pronto a trasferirsi per la superstar del Bayern Monaco Joshua Kimmich nel tentativo ...

L’Inter non si ferma a Gianluca Scamacca, guarda avanti e lo fa tornando in Inghilterra. Falorin Balogun è l’obiettivo, ecco il piano per convincere ...

Nato a Buenos Aires il 15 febbraio 1988, cresce nell'de Sarandì, con cui colleziona 101 ... mi manca la partita vera ma in una settimana o quindici giorni penso di poter essere. Ho ...... con Florian Neuhaus del Borussia Monchengladbacha subentrare. Per i trequartisti ci ... Jamal Musiala del Bayern Monaco e Kai Havertz dell'. Come unica punta, per caratteristiche e ...

Arsenal, Zinchenko ha già messo tutti d'accordo: pronto il rinnovo per il terzino ucraino TUTTO mercato WEB

Tottenham, insulti razzisti contro Udogie. Il club pronto a denunciare: "Siamo disgustati" La Gazzetta dello Sport

Secondo la stampa spagnola le due società inglesi sarebbero pronte a presentare un'offerta importante al francese per la stagione 2024-2025 ...Blog Calciomercato.com: L’ANNUNCIO - Julian Nagelsmann è il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale maggiore maschile della Germania. Il Tedesco 36enne guiderà ...