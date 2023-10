(Di lunedì 2 ottobre 2023) Il ministero armeno della Difesa hato l'esercito armeno diil" con armi leggere su un veicolo che trasportava cibo per i soldati di Erevan in una regione alla frontiera, ma ...

Il ministero armeno della Difesa ha accusato l'esercito armeno di aver "aperto il fuoco" con armi leggere su un veicolo che trasportava cibo per i soldati di Erevan in una regione alla frontiera, ma ...A complicare il quadro, c'è stato il riacutizzarsi delle trentennali tensioni frae ... E il ministro degli Esteri russo Serguiei Lavrov rinnova l'all'Occidente di "essere in guerra con ...

Armenia accusa azeri di aver aperto fuoco, Baku smentisce - Notizie ... Agenzia ANSA

Armenia accusa azeri di aver aperto fuoco, Baku smentisce Agenzia ANSA

L'Armenia ha accusato l'esercito azero di avere aperto il fuoco su un veicolo che trasportava forniture di cibo per le truppe armene in un avamposto. "Il 2 ottobre, intorno alle 14:25, le unità delle ...Il ministero armeno della Difesa ha accusato l'esercito armeno di aver "aperto il fuoco" con armi leggere su un veicolo che trasportava cibo per i soldati di Erevan in una regione alla frontiera, ma B ...