(Di lunedì 2 ottobre 2023) Le ricette per uscire dalla grave situazione che attanaglia l', con un'inflazione al 124% e la povertà oltre il 40%, sono state aldelufficiale in vista delle ...

Come scrive l' Economist , l'è una delle più sconcertanti al mondo. Decenni di cattiva gestione economica hanno portato a ripetute crisi, a tassi di inflazione alle stelle e a un ...

Argentina, l'economia al centro del dibattito presidenziale - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

L’Argentina cancella le imposte sui redditi del 99% dei lavoratori. Paga solo chi guadagna oltre ... Il Sole 24 ORE

Nessuna presidenza - nemmeno quella del liberista e conservatore Maurizio Macri - si è rivelata davvero capace di sanare la situazione economica del Paese. Da qui la necessità di una svolta vera.