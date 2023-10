Arezzo | scontro tra scuolabus e auto | feriti tre bambini

I mezzi dell’emergenza urgenza della Asl Tse sono intervenuti alle ore 14:16 per uno Scontro frontale tra due auto ad Arezzo , in Viale Don ...

Un uomo di 60 anni, Ettore Gervini, è morto nel tardo pomeriggi di oggi, 18 agosto 2023, in incidente stradale a Vallone, nel comune di Cortona . ...

Alle ore 3:29 ad Arezzo in via Crispi, all’ incrocio con via Signorelli si è verificato uno scontro tra un’ auto e una moto. Due le persone ...