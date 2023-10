Anzio – Riciclaggio Arrestati due fratelli di 39 e 40 anni

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 2 ottobre 2023) I Carabinieri della stazione di Lavinio Lido di Enea hanno arrestato duedi origini straniere, un 39enne e un 40enne, gravemente indiziati del reato di. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato i due a bordo di un modello recente di un’utilitaria ma con targhe apposte aventi una combinazione alfanumerica più vecchia, particolare che ha incuriosito i Carabinieri e quindi hanno deciso di fermarla per un controllo. Nel corso del controllo e a seguito di ulteriori accertamenti in banca dati, le targhe sono risultate abbinate a un altro veicolo. L’immediata perquisizione veicolare ha consentito di rinvenire non solo le targhe originali dell’auto, risultata denunciata rubata circa un mese fa presso i Carabinieri die altre targhe di veicoli risultati oggetto di furto. I due ...