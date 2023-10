Antonella Fiordelisi ci fa innamorare coi suoi look esclusivi

Leggi su dilei

(Di lunedì 2 ottobre 2023)inarrestabile ha creato in collaborazione con il brand internazionale Shein, con cui collabora da anni, una capsule collection esclusiva che lei ama descrivere così: “Dettagli originali, colori definiti per uno stile distinto, unico in ogni occasione…PROPRIO COME TE !”.stilista per Shein Dunque, una collezione unica che, ispirata alle tendenze moda autunno-inverno 2023-2024,ha saputo rendere originale attraverso un tocco personale, perché il messaggio che la modella, schermitrice ed ex gieffina vuole dare è chiaro: “Disegniamo insieme il futuro della moda urbana onorando ciascuna il proprio stile”. Fonte: Ufficio stampa - Shein, stilista per Shein La collezione della ...