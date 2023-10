Angelina Mango | il nuovo singolo è Che t’o dico a fa’

(Di lunedì 2 ottobre 2023)annuncia ilChe t’oa fa’ che anticipa il suo primo tour nei club Esce venerdì 6 ottobre Che t’oa fa’ (LaTarma Records/BMG), ildiche arriva dopo i numerosi successi di quest’estate tra cui il doppio platino della hit da oltre 40 milioni di stream Ci pensiamo domani. Il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio. Di cosa parla il brano Scritta dacon Alessandro La Cava e prodotto da Antonio Cirigliano, E.D.D. e Zef, Che t’oa fa’ è il manifesto della cifra stilistica di, che vive la sua giovinezza in un tempo scandito dalla ...

Ospite ad Amici 23, Angelina Mango ha presenta to il suo nuovo singolo "Che t'o dico a fà": testo e video della canzone L'articolo Angelina Mango ...

Angelina Mango è stata ospite ad Amici per presentare il suo nuovo singolo e ha portato un inaspettato dono per Maria De Filippi .

Angelina Mango è stata ospite (anche) della seconda puntata di Amici di Maria De Filippi. Questa volta però ne ha approfittato per presenta re il ...

Milano – Angelina Mango è tornata nello studio di Amici , il talent di Canale 5 che di fatto ha dato il via alla sua carriera. E proprio in quella ...

Che t'o dico a fa' è il nuovo singolo diche arriva dopo i numerosi successi di quest'estate tra cui il doppio platino della hit Ci pensiamo domani. Scritta dacon Alessandro La Cava e prodotto da Antonio ...FOTO Dai Blink - 182 a 50 Cent passando per, Tiromancino, Madame e Nesli, ecco alcuni dei concerti da non perdere nel mese di ottobre A ottobre tantissimi artisti italiani e ...

Amici, il regalo a sorpresa di Angelina Mango a Maria De Filippi. Lei si emoziona, di cosa si tratta Today.it

Amici 23, Angelina Mango ospite emoziona Maria De Filippi con un regalo: "Vorrei che tu avessi questo..." ComingSoon.it

Milano, 2 ott. (askanews) - Esce venerdì 6 ottobre 'Che t'o dico a fa'' (21CO/LaTarma Records), il nuovo singolo di Angelina Mango che arriva dopo ...Angelina Mango, Questa volta però ne ha approfittato per presentare il nuovo singolo dal titolo "Che TO Dico A Fa ...