(Di lunedì 2 ottobre 2023) Carloha presentato- Real Madrid , valida per la seconda giornata del gruppo C di Champions League . L'alleantore, affiancato in conferenza stampa dal centrocampista Federico ...

Carloha presentato Napoli - Real Madrid , valida per la seconda giornata del gruppo C di Champions League . L'alleantore, affiancato in conferenza stampa dal centrocampista Federico Valverde , ...Carlopresenta così la sfida del "Maradona" fra Napoli e Real Madrid. Unda ex per il tecnico di Reggiolo, che proprio durante la sua esperienza sulla panchina partenopea ha ...

Ancelotti e il ritorno a Napoli: "Il rapporto con De Laurentiis..." Corriere dello Sport

Ancelotti e l’esonero: a Napoli un ritorno clamoroso CalcioMercato.it

Il Real Madrid fa visita al Napoli allo stadio Diego Armando Maradona per la seconda giornata dei gironi di Champions League. Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa insieme a Federico ...'Sarà uno spettacolo interessante. Di Lorenzo È cresciuto tantissimo' NAPOLI (ITALPRESS) - 'E' una partita che arriva presto in una ...