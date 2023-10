Ancelotti | applauso spontaneo dei giornalisti napoletani in sala stampa

(Di lunedì 2 ottobre 2023) A discapito dei cori subiti all’uscita dell’hotel Vesuvio, Carlo, allenatore del Real Madrid, è stato accolto incon un. Ipresenti non hanno esitato e appena l’allenatore del Real è entrato inlo hanno applaudito. Segno, questo, che il mister ha lasciato un buonissimo ricordo in città. Anchericorda con piacere la sua esperienza a Napoli e lo ha anche confermato in conferenza: «Tornare a Napoli, un ritorno al passato. Momenti molto buoni, città meravigliosa, momenti meno buoni. Rimane il ricordo di una esperienza positiva. La partita è la più difficile della fase a gironi, la realtà è che non voglio dire che siamo abituati a questo tipo di partite, la maglia ...

Ha lasciato Castel Volturno quasi per ultimo Juan Jesus, a bordo della sua autovettura e con il recupero stampato sul cruscotto. Non ce la farà domani sera contro il Real Madrid ma dopo la sosta sarà ...Partita di cartello domani sera allo stadio Maradona per la seconda gara di Champions League. L’allenatore dei blancos, Carlo Ancelotti, che ha allenato il Napoli qualche stagione fa, ha risposto alle ...