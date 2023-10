Ancelotti | “A Napoli momenti bellissimi Kvara e Osimhen top Poi la freccia a De Laurentiis”

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Il tecnico del Real Madrid ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida di Champions contro ilal Maradona. CALCIO. Carlotorna da avversario al Maradona, pronto a sfidare il suo passato napoletano. In conferenza stampa il tecnico ha ricordato con affetto l’esperienza in azzurro: “Ho vissuto una città meravigliosa e malgrado alcuniho bei ricordi“.ha iniziato sottolineando la forza del: “Giochiamo contro una delle migliori squadre italiane. Sarà una gara equilibrata e ci aspettiamo una partita intensa“. Ha poi elogiato Bellingham, sottolineando come si sia ben integrato nella squadra: “Sono contento che giochi con noi. Si è adattato bene e sta mostrando grandi qualità”. Tuttavia,ha ribadito la forza ...

Il Real Madrid si sta dirigendo verso lo stadio Maradona. Quello che accade in questi minuti fuori dal l’hotel è da non credere. Domani sera il ...

Carlo Ancelotti ha presentato Napoli - Real Madrid , valida per la seconda giornata del gruppo C di Champions League . L'alleantore, affiancato in ...

"Sarà uno spettacolo interessante. Di Lorenzo? È cresciuto tantissimo" Napoli - "E' una partita che arriva presto in una competizione importante come ...

Carloha presentato- Real Madrid , valida per la seconda giornata del gruppo C di Champions League . L'alleantore, affiancato in conferenza stampa dal centrocampista Federico Valverde , ...Pertre ballottaggi, uno per ogni reparto: il più importante è quello a centrocampo tra Modric e Kroos, con il croato per ora in vantaggio.- Real Madrid in diretta su Sky Sport Uno ...

LIVE TMW - Real Madrid, Ancelotti: "Napoli resterà un ricordo positivo, è la gara più dura" TUTTO mercato WEB

Real Madrid, Ancelotti: "A Napoli ho ricordi positivi, ma per noi è la gara più dura" - Sportmediaset Sport Mediaset

Il Real Madrid fa visita al Napoli allo stadio Diego Armando Maradona per la seconda giornata dei gironi di Champions League. Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa insieme a Federico ...'Sarà uno spettacolo interessante. Di Lorenzo È cresciuto tantissimo' NAPOLI (ITALPRESS) - 'E' una partita che arriva presto in una ...