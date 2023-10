Amici | amatissimo ex allievo fa coming out e presenta il suo compagno | “La persona che è stata al mio fianco negli ultimi sei anni”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Il ballerino Francesco Mariottini, protagonista della settima edizione didi Maria De Filippi, ha mostrato per la prima volta sui social il suo fidanzato. Sulla vita privata del 37enne aleggiava un alone di mistero, tant’è chesono stati diversi i rumors in merito alla sua situazione sentimentale. C’è chi ipotizzava un flirt con Marco Carta, anche lui concorrente, e vincitore, di7 nonché vincitore della cinquantanovesima edizione del Festival di Sanremo. Oppure, come testimoniato dal portale Il Corriere della Città, si presumeva che Francesco fosse eterosessuale: Della vita privata di Francesco Mariottini, si sa ben poco. Al momento, si dice sia sposato con una donna e abbia un figlio, ma sono tutti rumors provenienti da persone che dicono di conoscerlo. Di sicuro, ai tempi di concorrente ad ...