(Di lunedì 2 ottobre 2023) In un episodio che avrebbe potuto trasformarsi in una vera e propria tragedia, un bambino di sei anni hato dia scuola, nella periferia nord di Napoli, mentre masticava unagommosa. L'articolo .

... mio figlio non è mica un delinquente e con questo richiamodi arrivare all'esame finale ... Nella nota si legge che 'anche in passato l'è stato oggetto di episodi di questo genere sia con ...Giusto attenersi alle regole O sidi perdersi dei talenti per strada 'Il percorso seguito da Matteo è stato ideato da me in quanto ero curioso e interessato a vedere quanto le sue domande ...

Alunno rischia di soffocare per colpa di una caramella: provvidenziale il salvataggio di una maestra con la manovra di Heimlich Orizzonte Scuola

Cosa rischia chi prende una nota a scuola Money.it

Qualche giorno fa abbiamo parlato del caso di uno studente prodigio di 16 anni iscritto in un liceo di Ostia che è stato rifiutato dalla Sapienza di Roma e che ha deciso così di iscriversi in Germania ...