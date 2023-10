Altri sei mesi per aiutare Kiev | perché il sostegno Usa scricchiola

Il Milan vince contro la Lazio e sono 6 vittorie su 7 in Serie A. Come riportato da Opta, sono due i precedenti per i rossoneri

José Mourinho rilancia. Eccome se rilancia. Lo Special One, in uno speciale Sky in cui viene intervistato da Federico Buffa (oggi è uscita la prima ...

... l'inchiesta proseguirà con altre audizioni per tutto il mese di ottobre, tra cui quelle deglitre indagati. In seguito, tra il 20 e il 27 ottobre, comparirannotestimoni, tra cui l'...

Mourinho: "A Roma ho vinto una coppa e mezza. Ho altri sei mesi per riprovarci" La Gazzetta dello Sport

Mourinho: "Ho altri sei mesi per vincere ancora con la Roma. L ... L'Interista

Si chiude un'altra giornata giallorossa. Tema del giorno è sicuramente l'intervista di José Mourinho rilasciata a Sky Sport, ...Damiano David dei Maneskin rompe il silenzio su Giorgia Soleri dopo la chiacchieratissima rottura, e minaccia rappresaglia.