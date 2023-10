Altafini | “Io legato a Napoli e alla sua gente All’epoca mi vendettero alla Juventus”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 2 ottobre 2023) L’ex campione del mondo, José, si è soffermato sull’imminente sfida di Champions League trae Real Madrid. L’ex campione del mondo Josési è espresso con grande fiducia sulle prospettive delnella prossima sfida di Champions League contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Durante un’intervista al programma radiofonico “Radio Goal” su Kiss Kiss,ha dichiarato: “Ilè una grande squadra e ha tutte le carte in regola per fare una ottima figura anche in Champions League. Per me, i partenopei vinceranno contro il Real Madrid di Ancelotti”., che ha indossato la maglia azzurra nella sua carriera, ha espresso il suo attaccamentocittà die ai suoi tifosi. Ha ...