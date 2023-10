All' Ismett trapianti di rene fra pazienti con gruppi sanguigni diversi

Leggi su iltempo

(Di lunedì 2 ottobre 2023) PALERMO (ITALPRESS) – Avviato presso-UPMC il programma di trapianto dida vivente fracon gruppo sanguigno non compatibile (programma ABO incompatibile). Si tratta dei primidifranon compatibili eseguito in Sicilia, altri sono già in programma e verranno eseguiti nelle prossime settimane. Il trapianto AB0 incompatibile è una procedura molto diffusa negli Stati Uniti e in Giappone, ma in Italia è ancora effettuata in pochi centri.“L'incompatibilità di gruppo – spiega la dottoressa Barbara Buscemi, responsabile medico del programma di trapianto dida vivente – fino a qualche anno era ritenuta una barriera invalicabile, una controindicazione assoluta al trapianto. Un gruppo sanguigno diverso rispetto a quello del ...