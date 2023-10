Allegri adesso ha anche il problema padre di McKennie

Leggi su serieanews

(Di lunedì 2 ottobre 2023) L’attacco social deldel centrocampista statunitense apre l’ennesimo fronte polemico nei confronti di Massimiliano. Il pareggio contro l’Atalanta porta più dubbi che certezze in casa Juventus. Nonostante l’inizio di campionato dei bianconeri non può certo considerarsi negativo, con 14 punti raccolti in queste prime giornate e un distacco di soli 4 punti dalla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.