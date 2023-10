(Di lunedì 2 ottobre 2023) Il pareggio per 0 - 0 a Bergamo ma anche il terzo posto a pari punti con il Napoli. Massimilianosi accontenta dei piccoli passi della sua Juve e considera un punto guadagnato quello ottenuto ...

La Prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 2 ottobre 2023. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Tante critiche per il gioco della squadra bianconera, ma il tecnico toscano ribadisce che i "conti si faranno ad" . Il tweet polemico del papà di McKennie controMa sul social X (ex ...... dalla fuga di Milan e Inter al pareggio della Juve a Bergamo e la risposta dialle critiche. Il Corriere dello Sport si concentra sul 'caso' Osimhen: ' Napoli non c'entra, questa è casa mia '...

Prima pagina Tuttosport: “Allegri: ‘Ad aprile faremo i conti'” Pianeta Milan

Allegri: "Ad aprile faremo i conti". Il papà di McKennie contro il tecnico Tiscali

Un pareggio in casa dell'Atalanta non è mai da buttare, dipende però dal modo con cui la Juventus lo ottiene. Questa volta la X arriva dopo una gara sostanzialmente passiva, ...Domani sera, a San Siro contro l'Inter, il Benfica giocherà senza il supporto dei suoi tifosi. Come ricorda A Bola, la UEFA, infatti, a maggio ha posto ...