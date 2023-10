Alessandro Cattelan torna con ‘Stasera c’è Cattelan’ | anticipazioni e ospiti della settimana

Leggi su funweek

(Di lunedì 2 ottobre 2023)è pronto a scaldare nuovamente gli schermi televisivi con la nuovadi Stasera c’èin seconda serata su Rai2. Due, come di consueto, gli appuntamenti nei quali il conduttore regalerà momenti da non perdere per due serate all’insegna dell’intrattenimento divertente ma sempre attento all’attualità. La terza puntata – in programma martedì 3 ottobre – vedrà in studio Maria Chiara Giannetta, protagonistaserie Blanca, la cui seconda stagione promette non poche novità. Per l’attrice, poi, si avvicina anche il ritorno sul grande schermo con diversi progetti di cui racconterà qualche anticipazione.durante la conferenza stampa ANSA/DI MARCO da Ufficio Stampa Rai Ospite ...