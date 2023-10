Al via Linea Blu Discovery | viaggio nel mondo della pesca italiana

(Di lunedì 2 ottobre 2023) (Adnkronos) – Al viaBlu, unnel, in onda su Rai 1 e Rai Italia il sabato alle 14.00. Il programma nasce dalla collaborazione tra Rai, TvCom e Feder, con il contributo del Ministero dell’Agricoltura,Sovranità alimentare e delle Foreste – nell’ambito del programma Nazionale triennalee acquacolturaDirezione Generale delleMarittima e dell’acquacoltura. Il programma vuole raccontare al grande pubblico il. La Direttrice di Feder, Francesca Biondo, ha spiegato che la ...

Linee ferroviarie in tilt dopo il Terremoto . Dopo la scossa più forte dal 1984 a oggi, infatti, sono state ordinate verifiche tecniche su tutta la ...

Linee ferroviarie in tilt dopo il Terremoto . Dopo la scossa più forte dal 1984 a oggi, infatti, sono state ordinate verifiche tecniche su tutta la ...

Linee ferroviarie in tilt dopo il Terremoto . Dopo la scossa più forte dal 1984 a oggi, infatti, sono state ordinate verifiche tecniche su tutta la ...

Linee ferroviarie in tilt dopo il Terremoto . Dopo la scossa più forte dal 1984 a oggi, infatti, sono state ordinate verifiche tecniche su tutta la ...

Latina -Inizieranno domani, lunedì 2 ottobre, i lavori di manutenzione del ponte sul Fiume Linea Pio in località Bocca di Fiume , posto lungo la ...

Intanto il gigante della logisticamare attende news anche su Ita e sulle decisioni della ... Cio e incon gli sforzi dell'Italia volti a migliorare la propria rete infrastrutturale attraverso ...Il bollettino giornaliero viene condiviso con tutta la popolazione, incon quanto richiesto a ...abbruciamento Redazione 2 Ottobre 2023 1 minuto di lettura Facebook Twitter WhatsApp Condividi...

Sabato 7 ottobre dalle ore 9 alle ore 13 circa, la 1° edizione del ... ATAC Roma

linea 337 deviata per incidente in via Nomentana altezza civico ... ATAC Roma

TERRACINA – Prosegue l’attività di contrasto ai reati ambientali da parte dell’Arma dei Carabinieri. Nelle ultime settimane si sono intensificati i controlli in merito a fenomeni di abbandono incontr ...Genova - Consegnato nella giornata di lunedì 2 ottobre 2023 il cantiere all'azienda esecutrice per l'avvio dei lavori di realizzazione della nuova stazione della metropolitana di Genova di piazza Corv ...