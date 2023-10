Al via il nuovo Btp Valore | nella prima giornata raccolti 4 | 76 miliardi di euro

Continua a leggere su Tg. La7.it - Roma , via Appia Nuova , 8.15. Seduti sulla strada, i manifestanti di Ultima Generazione . Cinque, per ...

La truffa online si sta rivelando un flagello persistente, soprattutto per i meno avvezzi alla tecnologia come anziani e genitori. Recentemente, è ...

Un paniere anti-inflazione uguale per tutti i negozi non esiste. Così è un carrello fai-da-te il "carrello tricolore" voluto dal governo per ...

Leggi Anche Btp Valore,titolo di Stato per i piccoli risparmiatori Leggi Anche Btp Valore, cos'è e perché sta avendo successo tra i piccoli risparmiatori Previsto un extra premio finale di fedeltà È previsto un extra ...... con altri due operatori entro la fine dell'anno, e l'attivazione di unpresidio fisso in ... nel corso dell'anno ne sono state installate nove nuove, l'ultima in Calle di Luca, le altre in...

Laterza, al via nuovo spazio di confronto sul Sud Agenzia ANSA

Forlì, al via nuovo corso per aspiranti volontari ospedalieri Sestopotere

Milano, via al cantiere dei nuovi edifici in via Celoria firmati da Ottavio Di Blasi: passerelle pedonali, grande area verde e il nuovo museo antropologico ...FVG - Dopo l’anteprima all’Abbazia di Santa Maria in Silvis di Sesto al Reghena con il concerto “Restiamo umani” firmato da Nicola Milan, martedì 3 ottobre nuovo appuntamento con il Festival nella sed ...