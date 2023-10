Al termine la due giorni di scherma al Palavesuvio di Napoli

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Arriva alla duedial: successo per il test event del campionato europeo giovanile di febbraio- Con le prove di spada femminile individuale e del team event di spada maschile, la tappa napoletana del Circuito europeo Cadetti è andata in archivio. Si conclude con successo la dueche ha portato all’ombra del Vesuvio più di 180 spadisti, tra donne e uomini. Termina tra gli applausi il primo appuntamento dellacontinentale che, oltre ad aver battezzato la stagione internazionale, è valso come test event in vista del Campionato europeo Cadetti e Giovani diche Sandro Cuomo riporterà in Italia dopo 5 anni dall’edizione di Foggia. Francesca Aina e ...