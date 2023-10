AEW | FTR ancora campioni | sulla loro strada nuovamente gli Young Bucks Resa dei conti a Full Gear?

(Di lunedì 2 ottobre 2023) WrestleDream è passato agli archivi e, oltre al debutto di Adam Copeland al secolo Edge, c’è molto di cui discutere per quanto concerne l’ultimo PPV targato AEW. La categoria di coppia ha infatti vistogli FTR uscire vincitori nell’AEW Tag-Team Titles Match contro gli Aussie Open, al termine di un match durissimo grazie ad una Super Shatter Machine. CRESCENT KICK DOOMSDAY DEVICE!Order #AEWWrestleDream right now! href="https://twitter.com/DaxFTR?ref src=twsrc%5Etfw">@DaxFTR @CashWheelerFTR @kylefletcherpro @DUNKZILLADavis pic.twitter.com/JTwgLcH5Lw— All Elite Wrestling (@AEW) October 2, 2023 La conferma deiperò ha solamente riportato in auge un feud che non si è quindi concluso in quel di All In: gli, infatti, hanno avuto la meglio su Orange Cassidy & HOOK, i Gunns ...

Adam Copeland–best known as WWE star Edge–made his debut in the closing moments of the WrestleDream pay-per-view