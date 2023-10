AEW | Annunciato il primo match di Adam Copeland

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Il mondo del pro wrestling è rimasto davvero sorpreso in quel di WrestleDream, dove, dopo innumerevoli rumor e notizie, ha fatto il suo debutto(aka Edge). La “portata principale” dello show, svolto in memoria del grande Antonio Inoki, ha visto come protagonista Christian Cage difendere il suo titolo TNT contro Darby Allin in un two out of three falls. La vittoria di Cage è giunta a seguito di unmolto violento e combattuto, con alcune interferenze. Subito dopo ili fan hanno assistito ad un pestaggio ai danni di Allin e Sting e, verso la fine, tutte le luci si sono spente per poter mostrare un piccolo cortometraggio sugli schermi, e subito dopo la famosa Metalingus degli Alter Bridge ha fatto esplodere il pubblico, annunciando il debutto ufficiale di ...

Un'incredibile striscia negativa per colui che viene definito come uno dei migliori wrestler in circolazione. L'ultima vittoria di Omega in PPV risale a All Out 2022 0-6 if you count Revolution ...I colleghi di PW Insider, hanno rivelato quanto fatto dall’ex Superstar della WWE, una volta che le telecamere del PPV si sono spente. “Una volta che lo show è finito, Adam Copeland ha fatto il giro d ...