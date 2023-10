Addio al calcio | l’ex Serie A ha deciso | c’è l’annuncio definitivo

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Il 38enne ha preso la propria decisione. La sua carriera calcistica sta per finire. C’èda parte delA! Il calciatore è stato per anni la bandiera di un importantissimo club internazionale. Il 38enne hadi abbandonare il mondo delgiocato. Il giocatore continuerà il suo percorso per qualche altro mese prima di poter cominciare una nuova tappa della sua carriera. Il difensore chiuderà con quest’avventura la propria carriera da calciatore. Più volte il suo nome era stato accostato ad un ritorno inA, ma adesso non sarà più possibile. I dirigenti del club hanno provato a convincere il giocatore a prolungare il contratto ma non c’è stato nulla che ha potuto convincerlo. Il suo nome! Il terzino brasiliano si ritira, ...