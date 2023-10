Addio a Tommaso Accardo | storica spalla di Fiorello | aveva 84 anni

(Di lunedì 2 ottobre 2023) I più lo ricorderanno per essere stato ladiin Stasera pago io e in altri show, ma, Tommasino per tutti, è stato anche attore e comico. Se ne va a 84: l’annuncio a mezzo social sull’account X dello showman, che saluta così il collega: “Ciao Tommasino”. ?ciao Tommasino. pic.twitter.com/UnMpBrzmNX— Rosario(@) October 1, 2023 Nato a a Gibellina, in provincia di Trapani, il 26 marzo 1939,iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo con piccoli ruoli nella pubblicità e nel cinema, lavorando anche nel film comico Mezzo destro e mezzo sinistro – due calciatori senza pallone, con protagonisti Gigi e Andrea, in ...

Accardo era originario di Gibellina, in provincia di Trapani, ma risiedeva a Mentana, alle porte di Roma. Nel corso della sua carriera, ha recitato in piccoli ruoli in pubblicità, cinema ("Mezzo ... Il mondo dello spettacolo ha perso una figura iconica con la scomparsa di Tommaso Accardo, not ...