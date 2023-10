Addio a Lorenza Cingoli | autrice della Melevisione | L' albero azzurro e Calzino

Grave lutto per Rai Kids e per tutta la comunità della tv per ragazzi italiana: è venuta a mancare Lorenza Cingoli , autrice storica de La ...

Grave lutto per Rai Kids e per tutta la comunità della tv per ragazzi italiana: è venuta a mancareCingoli , autrice storica de La Melevisione e de L'Albero Azzurro . In un comunicato diramato da Rai Kids si può leggere: "Persona vivace e compagna di lavoro di grande professionalità, ...La seconda è l'atto finale: la beatificazione della madreLongo avvenuta il 9 ottobre 2021 alla quale non avevi voluto mancare nonostante le condizioni fisiche non proprio ottimali. In tutto ...

Addio a Lorenza Cingoli, autrice della Melevisione, L'albero azzurro ... ilGiornale.it

Addio a Lorenza Cingoli, autrice de L'Albero Azzurro e la Melevisione Youtvrs

Si è spenta all'età di 58 anni l'autrice di diversi programmi Rai di successo della tv dei ragazzi. L'ultimo saluto dei colleghi di Rai Kids: "I suoi programmi continueranno per anni a divertire ed ed ...Si è spenta a soli 58 anni Lorenza Cingoli, autrice televisiva della “ Melevisione” e dell’” Albero Azzurro” nonché sceneggiatrice. Lavorò anche con Dario Fo al film cartoon “Johan Padan a la ...