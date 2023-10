Addio a Lorenza Cingoli | autrice de “La Melevisione” e de “L’albero Azzurro” | aveva 58 anni

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Grave lutto per Rai Kids e per tutta la comunità della tv per ragazzi italiana: è venuta a mancarestorica de Lae de. In un comunicato diramato da Rai Kids si può leggere: “Persona vivace e compagna di lavoro di grande professionalità, ricordandone l’entusiasmo e la dedizione alla scrittura di racconti, libri e programmi dedicati ai più piccoli”. LEGGI ANCHE: Nasce a 10mila metri d’altezza: mamma partorisce sul volo Dubai-Malpensa La carrieraera nata ad Ancona il 13 marzo 1965 ma era milanese d’adozione. Dal 1996 al 2003 è stata l’de L’Albertoe ha scritto dal 2004 al 2015 Ladi trasmissione ...

Addio a Lorenza Cingoli, autrice de L'Albero Azzurro e la Melevisione Youtvrs

ANCONA - I suoi programmi hanno divertito ed educato intere generazioni e continueranno a farlo anche nel futuro ricordando il suo entusiasmo, la sua grande personalità e la cura che ...