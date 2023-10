Adani contro Allegri | “Vi prende per il culo | il pari con l’Atalanta più grande imbarazzo della storia della Juventus”

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Nuovo attacco di Danieleai danni dell’allenatoreMassimiliano. Nel corsoBobo Tv infatti l’opinionista è entrato a gamba tesail tecnico livornese, attaccando duramente lui e la sua idea di calcio: “è la persona meglio collocata in questo Paese. Otteneva tutto senza dare niente e oggi che non ottiene niente viper iltutti. Quando lo dicevo quattro anni fa ero solo, oggi mi danno ragione. Lui ha capito tutto di questo Paese perché glielo avete permesso“.ha poi proseguito: “vi fa credere che a Bergamo si debba stare tutta la partita nella propria metà campo, e voi ci credete. Ma perché ci ...

Daniele Adani , ex difensore in Serie A e oggi opinionista tv, ha parlato del Milan di Stefano Pioli alla 'Bobo TV'. Ecco le sue dichiarazioni

Daniele Adani , ex calciatore ed attualmente opinionista, ha esaltato il lavoro del tecnico Stefano Pioli su due ex giocatori del Milan

La seconda è una modalità che consente di giocare in undiciundici creando anche una squadra ...non è cambiata ed è sempre affidata all'ottimo team composto da Pierluigi Pardo e Lele. ...Premier League, il Brighton di De Zerbi crollal'Aston Villa. Era la squadra più in forma ... Sui social in tanti invocano "padre tempo", l'espressione che Danieleha usato molte volte ...

Adani contro Allegri: "La Juve ha pagato Bremer 50 milioni. E non sarebbe da Scudetto" TUTTO mercato WEB

Juventus, Adani attacca Allegri: "Vi prende tutti per culo" Footballnews24.it

L'ex difensore ci va giù pesantissimo nei confronti dell'allenatore della Juventus dopo lo 0-0 contro l'Atalanta ...Nell’ormai consueto appuntamento con la Bobo TV su Twitch, l’opinionista Lele Adani si è scagliato pesantemente contro la Juventus e la partita condotta contro l’Atalanta. In particolare, l’ex ...