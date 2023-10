Acerra | scontro frontale nella notte | morti Rino e Lina Gravi i figlioletti

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Sonosul colpoLosco eIannone, la coppia diche l’altraviaggiava a bordo di una Fiat 600 su via Volturno.i due, 3 e 7 anni, attualmente ricoverati all’ospedale Santobono di Napoli., coniugisul colpo dopo incidente in via Volturno: arrestato l’altro automobilista È stato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Una tragedia ha scosso la comunità di, in provincia di Napoli , nella scorsa notte. Un gravissimo incidente stradale ha coinvolto ... Secondo le prime ricostruzioni dell'incidente, lotra ...Napoli . Un fine settimana tragico sulle strade campane. Dramma sulle strade anche adin provincia di Napoli dove nellotra due auto sono morte due persone. Si tratta del padre e della madre di due bambini rimasti gravemente feriti ed ora ricoverati al Santobono di ...

Acerra, incidente violento: morti i genitori, bambini in ospedale ilmattino.it

Scontro mortale ad Acerra, tragico il bilancio dell’incidente: genitori morti e bambini gravi in ospedale Virgilio Notizie

L’urto sarebbe avvenuto verso le quattro del mattino. Incidente in provincia di Napoli dell’1 ottobre 2023 Dramma in via Castelvolturno, ad Acerra. Alle quattro del mattino di oggi si è verificato un ...I coniugi, Rino Losco e Rita Iannone, sono morti sul colpo mentre i due figlioletti, di 10 e 13 anni, sono in gravissime condizioni, ricoverati all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli. L'incidente ...