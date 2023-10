Abodi | «Superlega? Ben venga se sotto la UEFA»

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Le parole di Andrea, ministro dello Sport, sulla possibilità della creazione di unal’egida dellaIl ministro per lo Sport Andreaha commentato le indiscrezioni provenienti dalla Spagna che vorrebberoed Eca pronte a lanciare una nuovo torneo a tre divisioni con un sistema di promozioni e retrocessioni in cui la massima serie sarebbe chiamata. Di seguito le sue parole a margine del 2° Festival delle Regioni e delle Province autonome a Torino. «Unaorganizzata dallasarebbe una Champions League migliorata. Quindi ben».

“Una Superlega organizzata dalla Uefa sarebbe una Champions League migliorata. Quindi ben venga ”. A dirlo è il Ministro per lo Sport e i Giovani, ...

"Una Superlega organizzata dalla UEFA sarebbe una Champions League migliorata. Quindi ben venga". Così il ministro per lo Sport...

Così il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea, a proposito di un'ipotesi di unaorganizzata della Uefa. Secondo indiscrezioni della stampa spagnola, la Uefa starebbe pensando ad ...Così il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea, a proposito di un'ipotesi di unaorganizzata dalla Federcalcio europea. La notizia è stata lanciata da El Pais, in Spagna, e ...

Superlega nel 2027 Abodi: "Ok se è della Uefa" Adnkronos

Abodi: «Ben venga una Superlega gestita dalla UEFA» Calcio e Finanza

(Adnkronos) – “Una Superlega organizzata dalla Uefa sarebbe una Champions League migliorata. Quindi ben venga”. Così il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, a proposito di un’ipotesi di ...In attesa del lancio della nuova Champions League, l’Uefa potrebbe decidere di fare un clamoroso dietrofront Ha dell’incredibile quanto emerso nelle scorse ore sul fronte Uefa… Leggi ...