A Taranto un passo avanti nella gestione dell’emergenza cerebrovascolare

(Di lunedì 2 ottobre 2023) L’ictus ischemico, una delle principali cause di mortalità e disabilità in Italia, è al centro dell’attenzione grazie ai significativi progressi nelle terapie. Questi avanzamenti, che hanno migliorato notevolmente le condizioni neurologiche dei pazienti, sottolineano l’importanza di unaprecisa e tempestiva. Il convegno “Update sull’Ictus Ischemico”, in programma il 7 ottobre 2023 presso la prestigiosa Sala Conferenze dell’Ex Caserma Rossarol – Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari a, riunirà esperti di spicco nel campo della neurologia, provenienti sia dall’Ospedale SS Annunziata diche da altri rinomati centri italiani. Il convegno si propone di affrontare tutte le fasi critichedel paziente con ictus, sottolineando l’importanza cruciale ...