(Di lunedì 2 ottobre 2023) Ail presidente ucrainohato il ministro degli Esteri italiano, nell'ambito della storica riunione dei ministri degli Esteri Ue in Ucraina.ha consegnato al ...

Il capo del servizio stampa del Gruppo orientale delle Forze armate ucraine Ilya Yevlash ha conferma to in un commento a Rbc-Ucraina che i combattenti ...

La polemica non finisce. Il tributo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a un veterano delle SS nel parlamento canadese confermano ancora una ...

Il presidente ucraino ha scelto come suo consigliere freelance l’ex sportivo, che è stato l’allenatore della nazionale del suo Paese. Un documento ...

Due droni russi sono stati abbattuti dalle forze armate di Kiev mentre volavano sul territorio ucraino. In particolare, uno di questi è stato ...

L'Italia "farà la sua parte" nella ricostruzione dell'Ucraina. Per la cattedrale di Odessa, distrutta lo scorso luglio da un attacco russo, il ...

... aggiungendo che "non esiste nessun piano di pace possibile se non quello delineato da". ...ha incontrato il ministro Tajanie il suo Ministro degli Esteri Kuleba ringraziano, ...il presidente ucrainoha incontrato il ministro degli Esteri italiano Tajani, nell'ambito della storica riunione dei ministri degli Esteri Ue in Ucraina.ha consegnato al ...

A Kiev Zelensky incontra Tajani: grazie per solidarietà - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Zelensky ai ministri Ue, 'la vittoria dipende dalla nostra cooperazione' Agenzia ANSA

I soldi del Pentagono destinati all’Ucraina stanno finendo. A sostenerlo è il Wall Street Journal, che parla di cinque miliardi di ...Borrell e la ministra tedesca Bearbock Ma da Kiev arriva un messaggio diverso ... a sottolineare che il processo di adesione è sul tavolo. Zelensky ha incontrato il ministro Tajani Zelensky e il suo ...