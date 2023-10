A che ora Sinner-Alcaraz | semifinale ATP Pechino 2023 | dove vederla in tv | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Janniksi è qualificato per ladell’ATP 500 digrazie al successo per 6-4, 3-6, 6-2 sul bulgaro Grigor Dimitrov. Ora si troverà di fronte il grande rivale Carlos, n.2 del mondo che ha dichiarato senza mezzi termini di ambire a tornare il prima possibile sul trono ora occupato da Novak Djokovic. Il penultimo atto del torneo cinese andrà in scena martedì 3 ottobre non prima delle 13.30 (le 19.30 locali). Al momento il portacolori del Bel Paese è virtualmente n.6 del ranking ATP. In caso di successo sullo spagnolo, tuttavia, effettuerebbe un doppio balzo in classifica, salendo al n.4 ed eguagliando il record di Adriano Panatta e Francesca Schiavone: mai nella storia un italiano si è spinto oltre questa barriera. Sono ben sei i confronti nel circuito ATP trae ...