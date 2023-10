A che ora oggi Sinner-Dimitrov e dove vederla in tv | programma e streaming ATP Pechino 2023

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 ottobre 2023) È il giorno dei quarti di finale all’ATP 500 die tra i tennisti che scenderanno in campo sul cemento cinese ci sarà anche l’italiano Jannik. Ad affrontare il tennista italiano (n.6 del seeding) nell’ultimo match di giornata sul campo “Diamond” (inizio non prima delle ore 15:00) ci sarà il bulgaro Grigor. Chi vincerà sfiderà poi in semifinale uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz (testa di serie n.1) e il norvegese Casper Ruud (n.7 del torneo). LA DIRETTA LIVE DI(NON PRIMA DELLE 15.00) Dopo i successi contro il britannico Daniel Evans (per 6-4 6-7 6-3) e il giapponese Yoshihito Nishioka (per 6-2 6-0),cercheràdi dare continuità al suo buon momento di forma. Vincere non sarà però assolutamente facile, perché dall’altra ...