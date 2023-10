A Boccaleone la festa di oltre 30 realtà e associazioni del quartiere

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Bergamo. Torna anche quest’autunno “Splash! Open Day delledi”, un’iniziativa che promuove le numerose, gruppi,e servizi che hanno sede ao che svolgono la propria attività nel. Appuntamento sabato 7 ottobre 2023, ancora una volta nell’area verde adiacente lo Spazio Giovanile (tra via Gandhi, via Tolstoj e via Cornagera), con inizio delle attività dalle 14 sino alle 18. Terranno banco nel corso del pomeriggio laboratori, momenti di animazione, giochi ludici, letture, esibizioni musicali e teatrali, balli country, dimostrazioni di tiro con l’arco. Molte proposte tutte a cura delledele rivolte a diversi target d’età. Una buona occasione per far conoscere le molte ricche ...