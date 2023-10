2 ottobre 1935 | nasce Omar Sivori VIDEO

Leggi su glieroidelcalcio

Omar Sívori, la nascita di una leggenda: Il 2 ottobre del 1935 nasceva Omar Sívori. È stato uno dei primi, nella storia del calcio, ad incarnare il binomio "genio e sregolatezza." L'italo-argentino viene acquistato dalla Juventus nel 1957. L'Avvocato Agnelli stravede per lui tanto da considerarlo quasi un vizio ed il popolo bianconero vede nella sua fantasia una forma di riscatto in quel periodo. È tra i protagonisti della prima stella della Vecchia Signora con cui vince altri due Scudetti e tre Coppe Italia prima di approdare al Napoli. Avrebbe compiuto 88 anni ma le sue magie e i suoi colpi di classe resteranno per sempre immortali.