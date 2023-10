Zuppa di Porro 1° ottobre 2023

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 1 ottobre 2023)di. Giudici bocciano decreto migranti: in realtà è una sola. Ma la cosa è comunque pazzesca: stiamo parando di tunisini già espulsi in precedenza ed uno pregiudicato per furto. Madddai. ma quale diritti e diritti. E quel genio di Amato, dopo le qustioncelle di Ustica, oggi un’altra doppietta sempre su Rep per dire che ènecessario lo status di rifugiato anche per fame e carestia. ma dove vice? Scholz contro la sua ministra degli esteri. Saviano è sempre peggio: gli scafisti, dice in un’intervista alla Stampa, vengono presentati come criminiali spregiudicati. e come dovrebbero essere presentati. Per il Fatto il governo scrive le leggi con i piedi. Alla convention dei magistrati di Area i leader politici. Ancor apolemiche sulla nadef e per Rep sulle sue coperture virtuali. Fantastica la cosa del complotto, lo agitano le sinistre, dicono che i ...