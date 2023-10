Zucca Butternut | proprietà | benefici e usi in cucina

Leggi su donnaup

(Di domenica 1 ottobre 2023) Esistono tantissime varietà dima in questa pagina desidero concentrarmi su una in particolare che è, appunto, una varietà invernale molto utile in. Lapresa in esame in questa pagina è laovvero una varietà molto diffusa negli Stati Uniti. In Italia, invece, è conosciuta con il nome diviolina a causa della sua forma allungata. Il suo sapore è molto simile a quello dellapiù tradizionale e la sua buccia si presenta con un colore giallo marrone. Inoltre la buccia è anche molto sottile e piena dibenefiche per la salute. La polpa invece si presenta con un colore arancione ed è anche molto carnosa. Inoltre ha anche la caratteristica di avere uno scomparto di semi nell’estremità del fiore. Se vuoi ...