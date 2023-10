(Di domenica 1 ottobre 2023) Sorpresa per: Zinedineva a trovare l’Inter Miami, ma le cose non vanno come sperato Riunione tra vecchi amici negli Stati Uniti. Zinedine, ex leggenda… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

... da Platini a, passando per Del Piero, Peruzzi , Ferrara, Barzagli , Conte , Marchisio , ... Oltre alle vecchie glorie o comunque ai calciatori che si sonoin luce negli anni con la Juve, ...C'è chi ha rispsoto Maradona, chi Beckenbauer, chi Ronaldinho e chi. De Ligt invece ha risposto: "", dimenticando che il campione argentino non è un ex, ma continua a fare faville in ...

Inter Miami senza Messi infortunato perde la finale di Us Open Cup: vince Houston Sky Sport

Zidane va da Messi e Beckham: è finita malissimo Calciomercatonews.com

Riunione tra vecchi amici negli Stati Uniti. Zinedine Zidane, ex leggenda del Real Madrid sia come calciatore che come allenatore, è volato in questi giorni negli States per incontrare il suo ex ...La carriera da allenatore di Zinedine Zidane, è un qualcosa di così atipico e allo stesso tempo leggendario, che sembra davvero essere la trama perfetta di un film sportivo. Da calciatore Zidane è sta ...