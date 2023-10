(Di domenica 1 ottobre 2023) Contro il Porto in Champions League, l'allenatore spagnolo festeggerà le 100 presenze alla guida del. L'ex capitano e bandiera commenta il traguardo e guarda al futuro, sempre in blaugrana

presenze perfesteggerà presto uno storico traguardo. Prima capitano, poi bandiera e ora trascinatore e allenatore: il classe 1980 è il volto del nuovo Barcellona . Nella seconda ...... ma la gara avrà un sapore particolare Toni Kroos dato che scendendo in campo raggiungerebbe le... Pepe torna ad affrontare il Barcellona Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Sergio Ramos,...

Xavi fa 100 al Barcellona: “Arrivare a 200 partite Sarebbe un buon segno…” ItaSportPress

Barcellona-Siviglia, guerra aperta: cosa è successo prima della partita Tuttosport

Contro il Porto in Champions League, l'allenatore spagnolo festeggerà le 100 presenze alla guida del Barcellona. L'ex capitano e bandiera commenta il traguardo e guarda al futuro, sempre in blaugrana ...Una partita importante, decisamente speciale per Xavi Hernández: l'allenatore del Barça festeggerà le 100 partite dal suo ritorno in Catalogna. E proprio in merito a questo record, il Mundo Deportivo ...