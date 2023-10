(Adnkronos) – Il Real Madrid ha scelto: sarà Xabi Alonso a prendere il posto di Carlo Ancelotti (che diventerà ct del Brasile) come allenatore del ...

Carlo Ancelotti , allenatore del Real Madrid , ha parlato in conferenza stampa del possibile futuro di Xabi Alonso come nuovo tecnico dei ...

L'allenatore sarebbe contento di Xabi Alonso , lo considera molto preparato: "Sta facendo grandi cose in Germania... Gli auguro di allenare il Real un ...

Xabi Alonso appare all’orizzonte del Real Madrid come uno dei futuri candidati ad occupare la panchina dei blancos, una volta che Carlo ...

L'ex centrocampista di Real e Liverpool Xabi Alonso , come riportato da Mundo Deportivo, ha parlato così della possibilità...

Con Carlo Ancelotti sempre più vicino all'addio a fine stagione, diversi nomi si sono susseguiti come successori dell'allenatore. Primo su tutti quello di, considerato il miglior profilo per sostituire "Carletto" alla guida del Real Madrid . Diversi i motivi, partendo dal bel lavoro fatto al Bayer Leverkusen passando all'esperienza blancos ...In Bundesliga tre squadre sono ancora imbattute dopo sei giornate: quella dicon cinque vittorie e un pareggio, e che sta vivendo il miglior inizio di stagione della sua storia, e Bayern ...

Real Madrid, Xabi Alonso al posto di Ancelotti dal 2024: le news di Radio Marca Sky Sport

Xabi Alonso allontana il Real Madrid: “Ancora troppo presto per parlarne” ItaSportPress

L'allenatore spagnolo ha allontanato le voci sul cambio panchina, è troppo presto: "Siamo solo a settembre, c'è una stagione da affrontare" ...De Zerbi sta raggiungendo risultati straordinari con il suo Brighton: nel 2024 il tecnico italiano potrebbe sedersi su una super panchina.