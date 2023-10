WWE | Presentate le nuove protagoniste di NXT | ecco le partecipanti al Breakout Tournament di quest’anno

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 1 ottobre 2023) Durante l’evento NXT No Mercy di stasera, la WWE ha annunciato le concorrenti del Women’s. Il torneo diprevede otto concorrenti e inizierà il 3 ottobre su NXT.le concorrenti annunciate per il torneo, tra cui spiccano i nomi di Jakara Jackson, Lola Vice e Arianna Grace. Get ready for the NXT Women's!It starts THIS TUESDAY on #WWENXT!#NXTNoMercy pic.twitter.com/YR8hFkCon9— WWE (@WWE) October 1, 2023 Jakara Jackson: la più nota del gruppo, è già parte dei Meta-Four Karmen Petrovic: canadese di origine bosniaca, ex campionessa di karate, si esibisce con una katana e l’abbiamo già vista varie volte a Level Up. Lola Vice: già famosissima sui social, ex figher MMA, è uno dei pezzi pregiati della nuova generazione ...