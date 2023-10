Wta Tokyo 2023 | titolo a Kudermetova | battuta in finale Pegula

(Di domenica 1 ottobre 2023) La campionessa del Wta 500 diè Veronika, che ha concluso nel migliore dei modi una settimana fantastica. Dopo aver sconfitto sul suo cammino Iga Swiatek, prima favorita del seeding e sua bestia nera, la giocatrice russa ha battuto inanche Jessica, seconda testa di serie. 7-5 6-1 il punteggio dell’incontro, durato 1h25? e vinto con merito da, molto più solida in entrambi i set oltre che cinica nei momenti chiave. Grazie a questo risultato, la russa guadagna tre posizioni in classifica, portandosi a ridosso della top 15. MONTEPREMI SportFace.

