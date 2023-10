WTA Pechino 2023 | Jasmine Paolini piega Beatriz Haddad Maia dopo tre ore ed approda al secondo turno

Leggi su oasport

(Di domenica 1 ottobre 2023) Arriva il primo successo per l’Italia nel primodel tabellone principale dei China Opendi tennis, torneo combined di categoria WTA 1000 in corso a, in Cina:vince all’esordio rimontando la brasiliana, testa di serie numero 15, sconfitta per 3-6 6-4 6-4 in tre ore esatte di gioco ed ai sedicesimi affronterà la wild card cinese Yuan Yue. Nel primo set fioccano le palle break da entrambe le parti ed alla fine otto game su nove vengono vinti dalla giocatrice in risposta: a fare la differenza è l’unico gioco in cui la tennista al servizio riesce a tenere la battuta. Nell’ottavo game, infatti, la sudamericana annulla tre break point, interrompe la striscia di 7 strappi consecutivi e va sul 5-3, portando ...