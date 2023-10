WTA Pechino 2023 | esordio vincente per Paolini Bene Sabalenka | eliminata Vondrousova

Leggi su oasport

(Di domenica 1 ottobre 2023) Si è conclusa poco fa la seconda giornata del WTA 1000 di. Sul cemento cinese si sono disputate oggi altri tredici incontri validi per il primo turno e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a vedere tutto quello che è successo. Buone notizie per l’Italia, che può festeggiare per il grande successo di Jasmine. L’azzurra è andata sotto di un set contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia (testa di serie n.15), ma poi è riuscita a ribaltare il match, vincendo con il risultato finale di 3-6 6-4 6-4. Ora ai sedicesimi di finaledovrà vedersela con la cinese Yue Yuan, che ieri ha sconfitto la belga Elise Mertens in rimonta. Hanno rispettato il pronostico Aryna, Petra Kvitova e Jelena Ostapenko. La bielorussa (testa di serie n.1) si è imposta contro la statunitense Sofia Kenin con un ...