WRC | Tanak blinda la vittoria in Cile

Ott Tanak al volante della Ford Puma della MSport ha chiuso in testa la prima tappa del Rally BIO BIO con 4"2 di vantaggio su Suninen (Hyundai) e ...

E' partita nel primo pomeriggio italiano in Cile la seconda tappa del Rally BIO BIO, la più lunga della gara con i suoi 154,08 km cronometrati e le ...

Dopo lo scratch di Rovanpera che si aggiudica il secondo passaggio a Chivilingo dovegestisce ... Nel2 Oliver Solberg guida davanti a Greensmith e Pajari in un festival Skoda, con Rossel ...- Rally del Cile, classifica dopo la SS12 - Top 10 POS. PILOTA AUTO TEMPO/GAP 1 Ott Tänak Ford 2:36.16.2 2 Teemu Suninen Hyundai +58.3 3 Thierry Neuville Hyundai +1:12.2 4 Elfyn Evans Toyota ...

Brilla la stella di Ott Tanak in Cile dove il pilota della Ford Puma Rally 1 sta ... poi a seguire le due Toyota con Evans quarto a 1’22”9 e Rovanpera quinto a 2’24”0. Nel Wrc 2 Oliver Solberg guida ...Il pilota della Ford aumenta il suo vantaggio su Suninen in classifica generale e vede la concreta possibilità di vincere in Sudamerica ...