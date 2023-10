Vomero movida | 15enne guida auto Un uomo con 2 kg di droga

Leggi su puntomagazine

(Di domenica 1 ottobre 2023) Controlli dei Carabinieri nelladelche beccano un minorenne allae altri due con sostanze stupefacenti Notte di controlli per i carabinieri della compagnia. Sono molti i giovani che affollano il quartiere, specie a ridosso del weekend. 99 persone sono state identificate, molte già note alle forze dell’ordine. 46 i veicoli passati a setaccio. In manette per detenzione dia fini di spaccio M.Q. Il 40enne vomerese nascondeva in casa 2 buste sigillate contenenti 1 kg ciascuna di marijuana. 2 chili di erba pronta per essere confezionata e rivenduta. L’è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa di giudizio. Due le persone denunciate. Un 54enne di Piscinola, parcheggiatore abusivo a pochi passi da via Scarlatti e un, ...