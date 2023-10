Volley maschile | preolimpico 2023 | l’Italia liquida il Qatar in tre set

(Di domenica 1 ottobre 2023)non sbaglia eilnel match valido per la seconda giornata deldi. Al Maracanãzinho di Rio De Janeiro i ragazzi di De Giorgi vanno di fretta e vincono 3-0, 25-19 25-20 25-19, senza particolari difficoltà contro un discreto, reduce dal bronzo alla Coppa d’Asia. Sugli scudi Michieletto, nettamente miglior realizzatore degli azzurri con 14 punti, e Galassi con 9. A riposo Lavia dopo un set, sostituito ottimamente da Tommaso Rinaldi. Sottotono anche Romanò, ma decisivo nella chiusura del secondo set. Italia che vince la sua seconda partita nel Girone A e sale al primo posto a 6 punti a pari merito con la Germania, ma davanti per differenza set. Terzo il Brasile, a 5 punti, che oggi è stato ...

La diretta testuale live di Italia - Qatar , partita della Pool A del torneo preolimpico di2023 , che mette in palio le prime carte olimpiche per Parigi 2024. Gli azzurri di Fefé De Giorgi, dopo aver superato la Repubblica Ceca, tornano in campo per conquistare un altro ...... al terzo tentativo Dimitrov ha chiuso la partita con una stop -di diritto perfezionando l'... Il tabelloneUS Open 2022 Il tabellone femminile US Open 2022

Diretta Preolimpico volley, Italia-Qatar 2-0: segui la partita LIVE Corriere dello Sport

LIVE Italia-Qatar, Preolimpico volley 2023 in DIRETTA: attenzione a una squadra zeppa di naturalizzati OA Sport

Il torneo di qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 per quanto riguarda il volley maschile sta iniziando ad entrare nel vivo e, tra risultati previsti e diverse sorprese, si stanno definendo ...La seconda giornata dei tornei di qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 per quanto riguarda il volley maschile ha riservato più di una sorpresa. Sconfitte per nazionali quotate come Giappon ...